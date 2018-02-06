KKTC yeni bir müzakereci atamayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, üç yıla yakın bir süre yürüttüğü müzakerecilik görevini önceki gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iade etmişti.

Akıncı, görevi iade amacıyla kendisini ziyaret eden Nami’yi kabulde yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın bir süre birlikte çalıştıkları Özdil Nami ile çok yoğun ve kritik dönemeçlerden birlikte geçtiklerini kaydetti.

Akıncı, “Nami’nin müzakerecilik yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu” dedi.

Akıncı, “Şu an itibarıyla yeni bir müzakereci atamayı düşünmüyorum. Bunun nedeni çok açıktır. Her şey eskiden olduğu gibi, hiçbir şey olmamışçasına, aynı minval üzerinden bir elli yıl daha devam etmesi anlayışında değiliz” dedi.

Bugünkü durumda, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakerecilerin günlerce müzakere etmesinin kabul edilecek bir durum olmadığını kaydeden Akıncı, “Bundan sonraki süreçte sonuç odaklı, zaman tahditli ve ucu açık bir sürecin olmayacağı bir dönem istiyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ