Koalisyon güçleri Yemen'e saldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Hudeyde kentinin güneyindeki sahil bölgelerinde Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenledi.

Yemen ortak direniş güçlerinin Hudeyde Havaalanı ve stratejik öneme sahip limana doğru ilerlediği kaydedildi. Haberde ayrıca koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve ortak direniş güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 70 militanın öldüğü, Hudeyde kenti yakınlarındaki bölgelerde düzenlenen operasyonlarda ise 21 Husinin yakalandığı ifade edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'ta Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentine yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurmuştu.