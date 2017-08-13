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Koalisyon iki ayda 946 sivil öldürdü

Suriye'nin kuzeyinde, IŞİD kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi

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Koalisyon iki ayda 946 sivil öldürdü

'Rakka Sessizce Katlediliyor' isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezine düzenlediği saldırılarda, en az 946 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sıkışan IŞİD'in farklı yöntemlere başvurduğunu belirten aktivist ağı, "IŞİD, Rakka'yı savunmak için intihar eylemlerini arttırdı. Şu ana kadar 60'dan fazla intihar saldırısı düzenledi." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik harekatına 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), temmuz sonunda yaptığı açıklamada, son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308’i çocuk, 203’i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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