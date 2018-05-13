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'Kolay bir çözüm görmüyorum'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamasına ilişkin, "Amerikan yaptırımlarının tüm risklerine karşı şirketleri korumak için kolay bir çözüm görmüyorum" dedi

13 Mayıs 2018 Pazar 15:55
'Kolay bir çözüm görmüyorum'

Maas, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Fransız, İngiliz ve İranlı mevkidaşlarıyla salı günü Brüksel'de bir araya geleceklerini anımsatarak İran’ın nükleer anlaşmaya uymaya devam etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. İran'ın bu konuda en azından görüşmelere hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Maas, bunun için ekonomik teşviklerin korunması gerektiğini ancak ABD'nin kararından sonra bunun kolay olmayacağını vurguladı. Görüşmelerde İran ile ticaretin nasıl mümkün olabileceğinin ele alınacağını söyleyen Maas, "Amerikan yaptırımlarının tüm risklerine karşı şirketleri korumak için kolay bir çözüm görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
AA

Son Güncelleme: 13.05.2018 16:57
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