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Komşu'da işsizler ordu oldu!

Yunanistan'da şubat ayı işsizlik oranı yüzde 20.8 oldu

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:32
Komşu'da işsizler ordu oldu!

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, yukarı dönlü revize edilen yüzde 20.7'lik Ocak ayı oranına göre artış gösterdi. Ülkede işsiz sayısı 978 bin 72 olarak gerçekleşti.  Yunanistan'da en yüksek işsizlik oranı ise, yıllık bazda düşüş yaşansa da yüzde 45.4 ile 15-24 yaş arası gençler arasında görüldü.

Şubat ayı işsizlik oranı yıllık bazda ise düşüş gösterdi. Ancak, hükümetin bu yıl yüzde 18.4'e düşürmeyi hedeflediği işsizlik oranı, son 8 aydır yüzde 21 seviyesine yakın seyrediyor. Ülkede işsizlik oranı yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Euro Bölgesinde en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
AA

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