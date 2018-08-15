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Köprü çöktü...Ölenlerin sayısı artıyor

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üzerinde bulunan köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:13
Köprü çöktü...Ölenlerin sayısı artıyor

Kaza kurbanları arasında üç de çocuğun bulunduğu açıklandı. Şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olan bin 100 metre uzunluğundaki Morandi Köprüsü'nün çöküş nedeni araştırılıyor.

 Fırtına ve şiddetli yağış sırasında 100 metrelik bölümü çöken 40 metre yüksekliğindeki otoyol köprüsünde seyretmekte olan 30 dolayındaki araç enkaz altında kalırken, köprüdeki kamyonlar da Polcevera nehrine düşmüştü.

 Aynı zamanda tatil güzergâhı olarak da adlandırılan A-10 otoyolu İtalya'nın en önemli doğu-batı bağlantısını oluşturuyor.

 İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvi Salı akşamı yaptığı açıklamada, köprünün bakımsızlık nedeniyle çöktüğünü ve bakımın ihmal edilmesinden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını söyledi.

La Repubblica gazetesinin bir haberinde İtalya'daki 300 köprü ve tünelin altyapının yenilenmemesi ve gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle çürüdüğü belirtildi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.08.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Yağışİtalya
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