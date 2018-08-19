Kremlin'den flaş açıklama! Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Berlin'deki görüşme sırasında dörtlü zirveyi istişare ettiğini belirten Peskov, ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etti. Peskov, "Dörtlü format, Berlin'de ele alındı.

Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde yapılması konusunda anlaştı" dedi. Peskov, ancak bu konuda kesin bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin cumartesi günü Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Şatosu'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Suriye ve Ukrayna krizlerinin ele alındığı görüşmede Putin, Avrupalılardan Suriye'nin yeniden imarına katılmalarını isteyerek "İnsani yardımlarla Suriye'nin güçlendirilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Öncelikle Suriye dışındaki mültecilerin ülkelerine geri dönebilecekleri bölgeler oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Putin, savaş sırasında büyük zarar gören su tedariki ve ısınma gibi sistemlerin kurulması gerektiğini söyledi. Rus lider, sadece Avrupa'da değil Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde milyonlarca Suriyeli mültecinin varlığına dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın sorumluluğuna işaret eden Almanya Başbakanı Merkel de Suriye'de henüz siyasi sürecin başlamadığını dile getirdi. Suriye'nin birçok bölgesinde savaş koşulları sona ermesine rağmen henüz bir barış düzeninin oluşmadığını kaydeden Merkel, bu barış düzenine anayasa reformu ve seçimlerin de dahil olduğunu söyledi.

Merkel, İdlib'in kuzeyinde insani bir felaketin önlenmesi konusunda da uyardı. İdlib'te Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun muhalif güçlere karşı operasyonları devam ediyor.

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