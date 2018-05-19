Küba'da uçak kazası: 110 kişi öldü

Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierdo Rodriguez, 113 kişinin bulunduğu Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin sayısını 110 olarak açıkladı.

Havana'daki Calixto Garcia Hastanesi Müdürü Carlos Alberto Martinez, uçaktan kurtulan 3 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, bu kişilerin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, uçağın düşme nedeninin araştırılması için özel komisyonun oluşturulduğunu kaydetti.

Cumartesi günü uçağın kara kutularından birine ulaşılmıştı. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı açıklanmıştı. Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.

