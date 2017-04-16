Atlanta polisine göre olay Cuma öğleden sonra 72 katlı Westin Peachtree Plaza Hotel'in en üst katında, dönerek müşterilere 360 derecelik kent manzarası sunan Sun Dial adlı restoranda meydana geldi. Adı açıklanmayan çocuk, masaların arasında gezinirken restoranın dönen kısmıyla duvar arasındaki 10-12 santimeterlik boşluğa sıkıştı. Görgü tanıklarına göre, çocuğun sıkıştığı fark edilince restoranı döndüren mekanizma derhal durduruldu. Boşluktan yarım saat sonra kurtarılabilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak kafatası ezilen çocuğun hastanede öldüğü açıklandı. Olayın ardından restoran kapatıldı.
Küçük çocuk dönen restoranda öldü
ABD'nin Atlanta kentinde, beş yaşındaki bir çocuk dönen restoranda sıkışarak öldü.
16 Nisan 2017 Pazar 22:55
Bu haber kez okundu.