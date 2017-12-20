Kudüs için diplomatik atak

Tasarının reddedilmesi zaten bekleniyordu. Şimdi ise diplomatik girişimlerin yeni aşamasına geçiliyor ve tasarı, bu kez benzer bir içerikle BM Genel Kuruluna getiriliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kaynaklarına göre, Türkiye ve İİT'nin yoğun girişimleriyle oylanacak tasarının 193 üyeli BM Genel Kurulunda en fazla desteğe ulaşması hedefleniyor.

Tasarının 15 üyeli BMGK'de sadece ABD'nin karşı oyuyla 14'e 1 reddedilmiş olması, BM Genel Kurulu için olumlu hava oluşturdu.

BMGK'de daimi ya da geçici bazı üye ülkelerin ABD'nin yanında yer alması ya da en azından çekimser kalması ihtimaline karşın 14'e 1'lik bir başarının, şimdi Genel Kuruldaki oylamayı olumlu etkilemesi bekleniyor. Böylece destek veren ülke sayısının 160'ı aşabileceği düşünülüyor.

AA