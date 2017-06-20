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Kuralsızlar yüzünden tanınacak

Çin’de trafik kurallarına uymayan yayalar, yüz tanıma sistemi ile tespit edilecek, ihlali tespit edilenler halka ekrandan halka teşhir edilecek

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Kuralsızlar yüzünden tanınacak

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times” gazetesinin haberine göre, Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde, yayaların trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla içerisinde kamera ve fotoğraf makinasının bulunduğu yüz tanıma sistemi yerleştirildi. Sistemin kurulmasının hemen ardından Şandong eyaletinin Cinan kentinde, yaya ve şoförler tarafından 6 bin kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi. Cinan'daki yetkililer, sistem kentte kullanılmaya başlandığından beri, yayaların kırmızı ışık ihlalinin yüzde 90 azaldığını bildirdi. Sistem herhangi bir ihlal tespit ettiği anda anlık fotoğraf ve 15 saniyelik video çekecek. Çekilen fotoğraflar, eyalet polis merkezlerine aktarılarak, ihlali yapan yayanın kimlik bilgileri tespit edilecek. Yaklaşık 20 dakika içinde, ihlali yapan yayanın kimlik numarası ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edilecek. AA

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