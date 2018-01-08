Kuran-ı Kerim dağıtan iş adamına gözaltı

Türk iş adamı Halidin Mumcu ile gözaltına alınan Tanzanya vatandaşı Ali Kalufya’nın kardeşi Yusuf Kalufya, abisi ve Mumcu’nun izinsiz Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmak suçlamasıyla 10 gündür gözaltında olduğunu söyledi.

Kalufya, "Abim her yıl bölgede bulunan medreselere Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaktaydı. Bu yıl yine yanında getirdikleri mushafları izinsiz dağıttığı için polis tarafından gözaltına alındı" dedi.

Türk iş adamı Halidin Mumcu'nun durumu hakkında da bilgi veren Yusuf Kalufya, "İstanbul’dan yatırım araştırmaları için gelmişti ve gözaltı sonrası rahatsızlanınca Kigoma Devlet Hastanesi'nde 2 gün müşahede altında tutuldu ve tekrar Kigoma Merkez Polis Karakoluna götürüldü" diye konuştu.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Türk vatandaşının serbest kalması ve konunun açıklığa kavuşması için hem Tanzanya hem de Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ve gerekli tüm girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Tanzanya'ya 24 Aralık 2017'de giden Türk iş adamı Mumcu ve Tanzanya asıllı arkadaşı Kalufya, 28 Aralık 2017'de Tanzanya’nın Kigoma şehrinde kaldıkları otelde polis tarafından gözaltına alınmıştı.