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Küresel ısınma alarm veriyor

Sıcaklık verilerinin kaydedilmeye başladığı 19’uncu yüzyılın sonundan bu yana, dünyanın en sıcak yılları 2015, 2016 ve 2017 yılları olarak tarihe geçti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:19
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Küresel ısınma alarm veriyor

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, 2015, 2016 ve 2017 yılları dünyanın en sıcak günlerin yaşandığı yıllar oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Pasifik Okyanusu'nda sıcaklığı birkaç derece artıran ve El Nino adı verilen doğa olayı kapsam dışı bırakıldığında, 2017 yılının dünyada yaşanan en sıcak yıl olduğu belirlendi. 21'inci yüzyıl dünyanın yaşadığı en sıcak döneme karşılık geldi.

Bu sebeple kayıtlara geçmiş en sıcak 18 yılın 17'si 2000’in yılından bu yana kaydedilmiş oldu.

Son üç senede yaşanan sıcaklık artışının olağanüstü olduğu belirtilirken, son 60 yılda yaşanan bütün ısınmanın sebebi, insan faaliyetlerine dayandırılıyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınmaBM
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