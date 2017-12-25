Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok

Kurz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelerin kesilmesi gerektiğini söyledi. "Türkiye'de insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini” belirten Kurz, AB'nin buna “hiçbir şey olmamış gibi seyirci kalmasını kabul edemeyeceğini” belirtti.

"Bana göre, özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle Türkiye'nin AB'de yeri yok” diyen Kurz, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesinin "dürüstçe” olacağını söyledi.

Kurz, bu konuda AB ülkeleri arasında çoğunluğun henüz sağlanamadığını; ancak önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşebileceğinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

18 Aralık'ta yemin ederek başbakanlık görevine başlayan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Dışişleri Bakanı olduğu 2013-2017 yılları arasında da defalarca Türkiye'nin AB ile müzakerelerine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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