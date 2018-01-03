Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116052
ALTIN
160.037
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.1149
EURO
4.5302

Kuzey-Güney arasında iletişim

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 2016'da kapattığı iletişim hattını yeniden açacağı bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
7 Okunma
Kuzey-Güney arasında iletişim

Yonhap ajansı, Kuzey Kore devlet radyosuna dayandırdığı haberinde Pyongyang yönetiminin iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde yer alan iletişim hattını yeniden açmaya hazırlandığını duyurdu.

Kuzey Kore’nin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, hattın açılmasıyla Güney Kore ile samimi ve içten bir şekilde yakın temas kurmaya çalışacaklarını kaydetti.

Seul yönetimiyle Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na hangi seviyede delege gönderecekleri konusunu ele alacaklarını belirten Ri, Seul yönetiminin önerdiği üst düzey diyalog teklifini kabul edip etmediklerine ilişkin bilgi vermedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Pyongyang yönetiminin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı. Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı.

Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Kasım ayında Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreGüney KoreABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması
Trump Filistinlileri tehdit etti
Trump Filistinlileri tehdit etti
İran'da tehlikeli gelişme
İran'da tehlikeli gelişme
İsrail Afrikalı göçmenlere kapıyı gösterdi
İsrail Afrikalı göçmenlere kapıyı gösterdi
Nil'de gerilim... Ortalığı karıştıran iddia!
Nil'de gerilim... Ortalığı karıştıran iddia!
İran'ın modern tefecileri
İran'ın modern tefecileri
Silah pazarında gözler Rusya'da
Silah pazarında gözler Rusya'da
FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış
FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış
2017 havacılıkta en güvenli yıl oldu
2017 havacılıkta en güvenli yıl oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim