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Kuzey Irak'ı sel aldı

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde dört gündür etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:00
Kuzey Irak'ı sel aldı

Cuma günü başlayıp Cumartesi gecesi şiddetlenen ve  yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Altyapının güçlü olmadığı Erbil'de yollarda biriken sular, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde 1.5 metreye kadar su baskını meydana geldi.

Kentteki sanayi sitesinde araç yedek parça malzemeleri satan Siyamend Rahman,  "Şiddetli yağmurdan sonra acele bir şekilde sabah erkenden dükkâna geldim. Yağmur nedeniyle 1,5 metre suyun dükkânın içine girdiğini gördüm. 50 bin dolarlık zararım var" dedi.

Rahmen, geçen yıl da aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Erbil'in eski mahallelerinden Gılkan'da evini su basan Muhlis Sadık ise komşuları sayesinde canlarını kurtardıklarını dile getirdi. Sadık, "Tüm ev ve eşyalarımız su altında kaldı. Sabaha karşı komşularımızın haberdar etmesi ve yardımları sayesinde kurtulduk" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakErbilSelYağmur
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