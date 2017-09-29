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Kuzey Irak'tan büyük tahliye

Erbil ve Süleymaniye'ye Türkiye'den yapılan uçuşlar dün saat 18.00'de sona erdi. Gerilimin doruğa çıktığı bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla Türkiye'ye gönderdi.

29 Eylül 2017 Cuma 15:11
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Kuzey Irak'tan büyük tahliye

Dün Türk Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü.

Erbil-İstanbul seferiyle gelen Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye'ye gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

İşçilerden Furkan Toker, "Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık" dedi.

Toker, " İşsiz mi kaldınız ?" sorusuna da " Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor.

Hayırlısı diyelim" diye yanıtladı. Elektrik Santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de "Erbil'den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti. Şimdi memlekete  Kahramanmaraş'a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 29.09.2017 18:21
Anahtar Kelimeler:
Türk şirketleriSüleymaniyeErbilKuzey Iraktan Büyük Tahliye
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