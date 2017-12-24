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Kuzey Kore'den BM'ye sert cevap

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen yeni yaptırımların 'savaş nedeni' olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yeni yaptırımları, 'Kore Yarımadası ile bölgede barışı ve istikrarı ihlal eden savaş nedeni' olarak nitelendirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 15:52
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Kuzey Kore'den BM'ye sert cevap

Kuzey Kore önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Pyongyang'a karşı alınan yeni yaptırım kararını 'savaş nedeni' olarak niteledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri BMGK'nın yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi.

Açıklamada "Cumhuriyetimizin egemenliğinin şiddetli bir ihlali olan ve Kore Yarımadası ile daha geniş olarak bölgenin istikrarını ve barışını yok eden bir savaş nedeni olan yeni BM yaptırımlarını tamamen reddediyoruz" dendi.

BMGK'da ABD'nin önerisiyle ve Çin ile Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde (2019 sonu) ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

Ayrıca Kuzey Kore'ye tüm endüstriyel makinelerin, kamyonların, demir, çelik ve diğer materyallerin satışı yasaklanmış, 15 Kuzey Koreli yetkiliye de vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımı getirilmişti.

Cumartesi günü alınan kararla son kıtalararası balistik füze denemesini 29 Kasım'da gerçekleştiren Kuzey Kore'ye bu yıl getirilen 3. yaptırım paketi hayata geçirilmişti.

'Nükleer caydırıcılığımızı sağlamlaştıracağız'

Açıklamada "Nükleer güç sahibi ülke olmaktaki tarihi amacımızı başarmamızdan korkan ABD, ülkemize yönelik en sert yaptırımları ve baskıyı getirerek giderek daha da çılgınlaşıyor. ABD'nin nükleer tehdit, şantaj ve düşmanca eylemlerini kökünden yok etmek amacıyla kendimizi savunma amaçlı nükleer caydırıcılığımızı ABD ile güç dengesini kurarak daha da sağlamlaştıracağız" dendi.

Dışişleri ayrıca açıklamada "Eğer bu bağlayıcılığı olmayan yaptırımlarınızın ulusal nükleer silah inşa etme tarihi amacına ulaşmış halkımızın muzaffer yürüyüşünü durduracağını düşünüyorsanız, bundan daha büyük bir hata olamaz. ABD ve onun kukla destekçileri ülkemizin ABD anakarasına gerçek bir nükleer tehdit olabilecek bu yeni geliştirilmiş statüsünü asla unutmasın" ifadesini kullandı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreBMSavaş
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