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Kuzey Kore'den kritik çağrı

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişini resmi olarak ilan edecek bir deklarasyonun imzalanması için ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Kuzey Kore'den kritik çağrı

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişini resmi olarak ilan edecek bir deklarasyonun imzalanması için ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün Başkanı Kim Yong-kuk, bakanlığın internet sayfasında yayımladığı yazıda, ABD ile karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilmesi ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için taraflar arasında Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdiğini ilan edecek deklarasyonun imzalanması gerektiğini belirtti.

Kim, yazısında, tarafların barış anlaşmasına varmalarının uzun zaman alabileceğini ancak savaşın bitimini ilan eden bir deklarasyonun nükleer silahsızlanma ve barış müzakerelerine zemin oluşturabileceğini savundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasının sebebinin ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırım ve izolasyon siyaseti olduğunu ifade eden Kim, savaşın sonunun ilan edilmesiyle barış için gerekli güvenin sağlanabileceğini kaydetti.

Yazı, Güney Kore'den diplomatik bir heyet, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay içinde yapılacak zirvenin detaylarını görüşmek üzere Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesinin öncesinde yayımlandı.

Kim'in görüşleri Pyongyang yönetiminin resmi tutumunu yansıtıyor. İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde de aynı görüşü savunan bir yorum yazısı geçen ay yayımlanmıştı. AA
 

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