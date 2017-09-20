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Kuzey Kore'den Trump'a jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit dolu sözlerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde karşılık, Kuzey Kore Lideri Kim, 'provokasyona dair en ufak bir işaret görmeleri durumunda, düşman üslerini yok etmeye hazır olduklarını' açıkladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:17
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Kuzey Kore'den Trump'a jet yanıt

Kuzey Kore haber ajansının aktardığına göre Pyongyang, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor" dedi.

Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işarette, kararlı ve önleyici saldırılarıyla ‘düşman üslerini yok etmeye' hazır olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kuzey Kore, kendilerine yönelik yeni yaptırımlar için çağrıda bulunan ABD'ye tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin yeni yaptırımlar karşısında tutumunu değiştireceğini düşünmek hayal" dedi.

Trump: Roket adam

BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde bulunmuştu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.09.2017 16:28
Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzey KoreRoket AdamABDKim Jong-un
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