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Kuzey Kore'den 'vururuz' tehdidi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

26 Eylül 2017 Salı 18:44
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Kuzey Kore'den 'vururuz' tehdidi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ri, ABD ve ülkesi arasında artan  gerginliği değerlendirdi. BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi  yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi  savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına  sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin  yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava  Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin,  Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreVururuzDış Işleri Bakanı Yong Ho
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