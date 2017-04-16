Kuzey Kore füze denedi

Cumartesi günü Kuzey Kore’de büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Askeri geçit töreninin hemen ardından Kuzey Kore balistik füze denemesi gerçekleştirdi. ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından fırlatılan füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi. ABD kaynakları, balistik füzenin fırlatılmasından dakikalar sonra infilak ettiğini bildirdi. Yaşanan bu son gelişmenin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'nin başkenti Seoul'e hareket etmesinin hemen öncesinde meydana gelmiş olması dikkat çekti. ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını engellemek için seçenekleri masaya yatırmaları bekleniyor.

‘Deneme başarısız’ açıklaması geldi

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kore Sinpo'dan (doğudaki bir liman) belirlenemeyen bir tipte füze denemesi yaptı" dendi ve denemenin "başarısızlığa uğradığı" kaydedildi. ABD Pasifik Komutanlığı da başarısız deneme girişimini doğruladı ve bunun Kuzey Kore'ye ait bir balistik füze olduğunu açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Dave Benham, Reuters'a yaptığı açıklamada "Füze neredeyse anında infilak etti" dedi.

‘Savaşa yanıt vermeye hazırız’

Cumartesi günü Kuzey Kore, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğumunun 105'inci yıl dönümünü başkent Pyongyang'daki gösterişli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Yeni kıtalararası ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin de olduğu geçit töreni bir güç gösterisi olarak yorumlandı. Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi olduğu düşünülen, askeri yetkili Choe Ryong-hae geçit töreninde ülkesinin "Savaşa topyekün savaşla yanıt vermeye hazır olduğunu" söyledi. DIŞ HABERLER