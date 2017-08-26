Kuzey Kore hiç tınlamıyor

Kuzey Kore tarafından Gangwon'dan fırlatılan füzelerin 155 kilometre mesafeyi katettikten sonra denize düştüğü bildirildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap fırlatılan roketlerin kısa menzilli balistik füze olabileceğini belirtti. ABD Pasifik Komutanlığı da, Kuzey Kore'nin üç adet kısa menzilli balistik füze fırlattığını tespit ettiklerini açıkladı. Gerçekleşen fırlatma, Kuzey Kore'nin bu sene içerisinde gerçekleştirdiği 13. füze denemesi oldu. ABD ile nükleer gerilimin sürdüğü Kuzey Kore'de resmi medya, Çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kıtalararası balistik füzelerde (ICBM) kullanılmak üzere katı yakıt motoru ve savaş başlığı uçları imalatının arttırılması için emir verdiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'den yayınlanan fotoğraflar Pyongyang'ın 'Pukguksong-3' adlı yeni bir balistik füze geliştirdiğini de ortaya koymuştu. Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Koreli işletmelere ve bireylere, Çin'de Çinli ve yabancı ortaklarla yeni ve yabancı sermayeli şirketler açması ve ayrıca mevcut işletmeleri genişletmesi yasaklanıyor" dendi. Ayrıca Kuzey Kore'ye yeni yatırım yapma ve mevcut yatırımları genişletme başvurularının kabul edilmeyeceği kaydedildi. Çin Ticaret Bakanlığı, daha önce 5 Eylül'den itibaren Kuzey Kore'den bir dizi ürünün ihracatını durduracağını duyurmuştu. BM Güvenlik Konseyi, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti. DIŞ HABERLER