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Kuzey Kore tekrar düşünecek

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran için planlanan zirvenin yapılıp yapılmaması konusunun tekrar düşünüleceğini belirtti

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:15
Kuzey Kore tekrar düşünecek

Choe, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore'nin Libya gibi olacağıyla ilgili açıklamalarını 'aptalca ve cahilce' olarak nitelendirdi. Choe, Pence'in Kuzey Kore'nin durumunu kesinlikle anlamadığını vurguladı. ABD'ye diyalog için asla yalvarmayacaklarını ifade eden Choe, ABD'nin Kuzey Kore ile toplantı odasında oturması ya da Pyongyang'la nükleer restleşmeye girmesinin, ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini söylemişti.
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