Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye oy birliğiyle yeni yaptırımlar getirdiği bildirildi

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:09
29 Okunma
Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

BM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı kaydedildi. BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalındı. Oylamanın ardından açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "oylamanın Pyongyang yönetimine çok açık bir mesaj gönderdiğini" dile getirdi.

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiFüzeKuzey KoreYaptırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail UNESCO'dan çekilecek
İsrail UNESCO'dan çekilecek
ABD'den Ukrayna hamlesi
ABD'den Ukrayna hamlesi
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Danimarka'da cami sayısı arttı
Danimarka'da cami sayısı arttı
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Savaş bitti mültecilik bitmedi
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim