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Kuzey Kore'yi ABD'ye karşı uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile görüştü. Ruhani'nin Ri'ye 'yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ABD yönetimine güvenilemeyeceğini' söylediği açıklandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:18
Kuzey Kore'yi ABD'ye karşı uyardı

Kuzey Kore'nin en üst düzey diplomatı Dışişleri Bakanı Ri, ABD'nin yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başladığı İran'ı ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'nın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması amacıyla İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesinin imzasını geri çekmiş, ardından bu ülkeye yeniden ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

İran, Washington'dan gelen bu hafta içinde görüşme teklifini de reddetmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de şu anda ABD ile dolaylı ya da doğrudan bir görüşme yapılmadığını açıklamıştı. IRNA'nın aktardığına göre Ruhani görüşmede Ri'ye "Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ABD yönetiminin son yıllardaki  performansı bu ülkenin dünya genelinde güvenilmez olarak nitelendirilmesine yol açtı" dedi. İran ile Kuzey Kore'nin 'birçok konuda her zaman yakın görüşlere' sahip olduğunu söyleyen Ruhani "Mevcut durumda dost ülkeler ilişkilerini ve uluslararası toplumla olan işbirliğini geliştirmeli" ifadelerini kullandı.

IRNA'nın aktardığına göre Kuzey Koreli diplomat da Ruhani'ye Washington'ın nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımlara geri dönmesinin 'uluslararası kurallar ve düzenlemelere karşı bir eylem' olduğunu söyledi. Ri "Kuzey Kore'nin stratejik politikası İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve tek yanlılığa karşı koymak" ifadelerini kullandı.

Singapur'daki güvenlik forumumun ardından Tahran'a giden Ri forumda Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hazirandaki tarihi zirvede vardığı anlaşma konusunda  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tartışmıştı. Taraflar zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma sözü vermişti ancak o zamandan bu yana bu konuda bir anlaşma imzalanamadı.
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