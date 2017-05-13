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Kuzey Kore’den dünyaya çağrı

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine mektup göndererek, “yaptırımların yasal dayanağının olup olmadığı netleştirilinceye kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının tekrar gözden geçirilmesini” istedi

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Kuzey Kore’den dünyaya çağrı

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, uluslararası topluma, nükleer programı ve balistik füze denemeleri nedeniyle Pyongyang'a yönelik yaptırımların uygulanmaması çağrısında bulundu. Açıklamada Kuzey Kore, yaptırım kararlarının yasal dayanağının araştırılması için BM tarafından uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması talebini yineledi. BM Güvenlik Konseyi ilk olarak 2006 yılında Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması kararı almıştı. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesi ve iki uzun menzilli roket atışının ardından bu önlemler artırılmıştı. Kuzey Kore'yi nükleer programı nedeniyle sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor. AA

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