Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar

ABD tarafından sunulan ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların genişletilmesini öngören tasarı cuma günü BMGK'da oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre, Kuzey Koreli dört kuruluş ile aralarında yurt dışı casusluk operasyonlarını yönettiği düşünülen Cho Il-U'nun da bulunduğu toplam 14 Kuzey Koreli'ye yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Bu yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dünya çapında dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararı alındı. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında devlet bankası Koryo da bulunuyor. Karar metninde ayrıca Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı kınandı. BMGK, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye yaptırımlar uyguluyor. Bundan önce Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar içeren altı karar metni kabul edildi. Ancak BMGK’nın aldığı yaptırım kararları, Kuzey Kore'nin nükleer programından ve füze denemelerinden vazgeçmesinde etkili olmuyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis nükleer programından ve füze denemelerinden vazgeçmemesi nedeniyle Kuzey Kore'nin bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Çin'e Kuzey Kore'yi bu programından vazgeçmesi için daha aktif olması gerektiği çağrısında bulundu.

‘Kuzey Kore bir sonuçtur’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel siyasette gücün kötüye kullanımının Kuzey Kore'nin nükleer program geliştirmesine yol açtığını, Pyongyang'ın kendisini dış baskılardan korumak için böyle bir yönteme giriştiğini söyledi. Putin, Batı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da güç kullanmasının, Kuzey Kore gibi ülkelerin kendilerini korumak için nükleer silah edinmesine neden olduğunu ifade etti. Putin "Uluslararası hukuk kurallarına yönelik ortak bir anlayış geliştirip bu kurallara uyalım. Zira güçlü olanın, zorbalığın kuralları uygulandıkça, Kuzey Kore'de karşılaştığımız sorunlarla karşılaşmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Baskılar nükleere yöneltiyor’

Putin, Pyonyang'ın kendisini korumak için nükleer program geliştirdiğini ve başka ülkelerin de bu yöntemi uygulayabileceğini belirterek, gücün kötüye kullanımı yüzünden küçük ülkelerin bağımsızlıklarını, güvenliklerini korumak için bundan başka bir yol göremediğini ifade etti. Rus lider “Irak ve Libya'yı yerle bir ettiler, şimdi de Suriye ile benzer bir duruma yakınız. Mısır ve Tunus'taki durumu karmaşık hale getirip onları berbat bir halde bıraktılar, Somali'de olanlardan söz etmiyorum bile” dedi. DIŞ HABERLER