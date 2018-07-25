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Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan 6 köyde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:55
Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan 6 köyde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Laos Haber Ajansı KPL'de yer alan habere göre, Attapeu eyaletinde inşaat halindeki Xe-Pian Xe-Namnoy barajı set duvarının önceki gece çökmesi sonucu nehir boyunca sular altında kalan köylerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu.

Çökmenin ardından barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle bin 300'den fazla aile evsiz kaldı. İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden bir sözcü, barajın, "beklenmeyen şiddetli yağışlara" bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını söyledi. Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu. Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Laos20 ölü
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