Las Vegas saldırısı gizemini koruyor



Basın organlarında, Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odadan konser izleyen kalabalığın üzerine ateş açtığı açıklanan 64 yaşındaki Paddock'tan "yalnız kurt", "dede", "kumarbaz" ve "emekli muhasebeci" ifadeleriyle bahsediliyor.

Ancak "terörist" sıfatı kullanılmıyor. Paddock'un bu saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor. Uluslararası terör örgütleriyle arasında herhangi bir bağ tespit edilemediği ve psikolojik bir rahatsızlığı olduğu yönünde herhangi bir bulgu olmadığı açıklandı.

Sosyal medyada, Müslüman olsaydı saldırının hemen ardından Paddock'u tanımlamak için "terörist" kelimesinin kullanılacağını ve henüz ortaya somut kanıtlar çıkmadan "İslamcı terörle" bağdaştırılacağını söyleyenler çoğunlukta. DIŞ HABERLER