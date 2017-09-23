Lavrov BM'de krizlere değindi

Lavrov “Filistin-İsrail krizindeki çıkmaz konusunda çok endişeliyiz. 70 yıllık Filistin sorunu, aşırıcılar tarafından gençleri saflarına çekmek için kullanılıyor” dedi. Moskova’nın İsrail ve Filistin liderleri arasında doğrudan bir görüşme için arabulucu olmayı teklif ettiğini belirten Lavrov “Hazır oldukları sürece, onlara elbette konuyu görüşmek için bir fırsat sağlayacağız. Bunun bizi müzakere sürecindeki çıkmazdan çıkarmasına yardımcı olmasını umuyoruz. Müzakerenin olmaması bölge ve Filistin-İsrail ilişkilerine çok olumsuz etki etti” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore sorunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Lavrov, Çin ile birlikte krizin çözümü için duygusal değil, mantıklı bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini söyledi. Lavrov “Çin ile mantıklı bir yol izlemeye devam edeceğiz. Tıpkı kreşte çocukların birbirleriyle kavga ettiği ve kimsenin onları durduramadığı anlarda olduğu gibi” dedi. Lavrov, Çin ile Rusya arasında krizin çözümüne yönelik hazırlanan yol haritasının hâlâ geçerli olduğunu da ekledi.

‘MYANMAR KONUSUNDA SİYASİ DİYALOG SÜRECİNE GEÇİLMESİ GEREKTİĞİ ANLAŞILDI’

Lavrov, Myanmar krizinin çözümü konusunda da herkesin siyasi diyalog başlatılmasının farkında olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Myanmar yetkililerin uluslararası toplumun fikirlerini göz önünde bulundurmaya başladı. Uluslararası organizasyonların tavsiyelerini uygulamaya yönelik çalışmalar sürdürüyorlar. Herkesin siyasi diyalog sürecine geçilmesini anladığını düşünüyorum.” DIŞ HABERLER