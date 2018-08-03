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Lavrov'dan ABD'ye 'paranoya' nitelemesi

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı 'Rus müdahalesi' ile ilgili raporu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD halkının görüşünü etkilemek için sosyal medyayı kullandığı çıkarımını gülünç buldu ve bunu paranoya göstergesi olarak niteledi

03 Ağustos 2018 Cuma 15:13
Lavrov'dan ABD'ye 'paranoya' nitelemesi

Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi için gittiği Singapur'da basın mensuplarının ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı 'Rus müdahalesi' ile ilgili rapor hakkındaki sorularını yanıtlayan Lavrov, rapordaki iddiaların gülünç olduğunu vurguladı. Lavrov, "ABD demokrasinin sosyal medyada paylaşılan komik görsellerle yıkılmaya çalışıldığına yönelik görüşleri komik buluyorum. Bence bu normalin ötesinde bir paranoyanın göstergesi.

Komik görsellerin silah olarak kullanıldığına dair söylemler, ABD'li senatörleri kötü görünmesine neden oluyor. ABD'li parlamenterlerin bir hiçten sansasyon yaratması saygıdeğer bir tutum değil" ifadelerini kullandı.

Rus müdahalesi soruşturması kapsamında ifade etmek üzere görgü tanığı sıfatıyla Senato'nun huzuruna çıkan uzmanlar, Rusya'nın ABD halkını kutuplaştırmak için sosyal medyada 'daha az haber, daha çok görsel' kullandığını iddia etmişti. Bu görüşler, ABD'li senatörleri Rusya'nın sosyal medyadaki komik görsel paylaşımlarının ABD'li seçmenleri nasıl etkilediği üzerine düşünmeye sevk etmişti.
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