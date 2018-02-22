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Lavrov'dan ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır" dedi

22 Şubat 2018 Perşembe 15:06
Lavrov'dan ABD'ye uyarı

Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 180. yılı kapsamında Belgrad'a giden Lavrov, Barış Villası'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her ülkenin kendi ortaklarını ulusal çıkarları doğrultusunda seçmesi gerektiğini belirterek, bir ülkeden başka bir ülkeyle iyi ilişkilerinden vazgeçmesini istemenin Avrupa'ya yakışan bir davranış olmadığı söyledi.

Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine de değinen Lavrov, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalma tutumunun Balkanlar'da istikrarın en önemli faktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, "ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.

 Lavrov, Kosova meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Vuçiç'in (Kosovalı Sırp siyasetçi) Oliver İvanovic suikastından sonra ortamı yumuşatmak için sarf ettiği çabayı takdir ediyorum. Suikastı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunup cezalandırılacağını ve Sırbistan ile Kosova kurumlarının iş birliği içerisinde olacağını umuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vuçiç de AB üyeliği yolunda ilerleyen Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bir kez daha yineleyerek, bunun AB tarafından da anlayışla karşılanacağını düşündüğünü kaydetti.

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
RusyaKosovaSırbıstanLavrov
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