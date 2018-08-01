Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97211
ALTIN
194.976
DOLAR
4.9763
STERLİN
6.5304
EURO
5.8052

Lavrov, Koçaryan konusunda endişeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın tutuklanmasıyla gelişen olaylardan endişe duyduklarını belirterek, "Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor" dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:44
Lavrov, Koçaryan konusunda endişeli

Lavrov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'da, 1 Mart 2008'deki protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan Koçaryan'a yönelik tutuklama kararını değerlendirdi. Ermenistan'da mayıs ayında yaşanan siyasi krizin, taraflar arasında uzlaşmaya varılarak çözülmesini memnuniyetle karşıladıklarını anımsatan Lavrov, "Rusya olarak tarafların uzlaşmayla çözüme ulaşması sonrasında, yeni yönetimin bu uzlaşmacı tutumu sürdüreceğini umuyorduk." diye konuştu.

Rusya'nın, bir müttefiki olarak Ermenistan'da daima istikrardan yana olduğunu anlatan Lavrov, "Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duymamak imkansız. Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor. Yine de sürecin yapıcı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz." dedi. Erivan mahkemesi, geçen hafta aldığı kararla, Ermenistan'da 1 Mart 2008'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle Koçaryan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Koçaryan ise yaptığı açıklamada, suçlamaların sahte delillerle desteklendiğini savunarak, ülkede yapılacak parlamento seçimlerine katılımının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol üretiminde dünya lideri Rusya
Petrol üretiminde dünya lideri Rusya
California'da yeni orman yangını
California'da yeni orman yangını
İran'ın başı ekonomiyle dertte
İran'ın başı ekonomiyle dertte
Turistler gitsin! Avrupa'da Turist-fobi yolda
Turistler gitsin! Avrupa'da Turist-fobi yolda
101 kişiyi taşıyan uçak düştü
101 kişiyi taşıyan uçak düştü
Çin artık yapay zeka ile çalışıyor
Çin artık yapay zeka ile çalışıyor
Almanya'da ırkçılar fişleme yapmış
Almanya'da ırkçılar fişleme yapmış
Japonlar bunu da yaptı
Japonlar bunu da yaptı
İsrail, Lübnan ordusunun uyarılarını dinledi
İsrail, Lübnan ordusunun uyarılarını dinledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim