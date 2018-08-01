Lavrov, Koçaryan konusunda endişeli

Lavrov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'da, 1 Mart 2008'deki protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan Koçaryan'a yönelik tutuklama kararını değerlendirdi. Ermenistan'da mayıs ayında yaşanan siyasi krizin, taraflar arasında uzlaşmaya varılarak çözülmesini memnuniyetle karşıladıklarını anımsatan Lavrov, "Rusya olarak tarafların uzlaşmayla çözüme ulaşması sonrasında, yeni yönetimin bu uzlaşmacı tutumu sürdüreceğini umuyorduk." diye konuştu.

Rusya'nın, bir müttefiki olarak Ermenistan'da daima istikrardan yana olduğunu anlatan Lavrov, "Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duymamak imkansız. Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor. Yine de sürecin yapıcı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz." dedi. Erivan mahkemesi, geçen hafta aldığı kararla, Ermenistan'da 1 Mart 2008'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle Koçaryan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Koçaryan ise yaptığı açıklamada, suçlamaların sahte delillerle desteklendiğini savunarak, ülkede yapılacak parlamento seçimlerine katılımının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.

AA