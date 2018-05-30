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Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yabancı silahlı güçler Suriye'deki güneybatı gerilimi azaltma bölgesinden en kısa sürede ayrılması gerektiğini söyledi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:19
Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı

İsrail ve İran arasında Suriye'nin güney sınırlarında yaşanan gerilimin sürmesi sonrası Moskova, Washington ve Tahran arasında bu konuyla ilgili bir mutabakat sağladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün başlayan '3. Primakov Okumaları Forumu'nda konuşan Lavrov, "Suriye'de İran ve İsrail arasında yaşanan cepheleşme nedeniyle Rusya, ABD ve Ürdün arasında güneybatı gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. İsrail'e görüşmeler sırasında bu anlaşma hakkında bilgi verildi. Anlaşmaya göre güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde istikrar sağlanmalı ve Suriyeli olmayan tüm güçler bu bölgeden çıkarılmalı" dedi.

Rus Dışişleri'nden Rusya ve İsrail'in Suriye'nin güney sınırı konusunda anlaştığı iddiası hakkında açıklama. Sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydeden Lavrov, bu konuyu ABD'li ve Ürdünlü meslektaşlarıyla istişare etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Suriyeli bir kaynak, dün Sputnik'e yaptığı açıklamada, Tanf bölgesi de dahil olmak üzere Suriye'nin güney sınırlarının Şam'ın kontrolüne geçmesi yönünde mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu da, Rusya ve İsrail'in Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye hükümet güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
LavrovİsrailSuriyeRusya
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