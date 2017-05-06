Le Pen, Fransa’da merkeze yerleşiyor

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı'nı inkâr eden Baba Le Pen'e karşı yaklaşık bir milyon kişi sokaklara dökülmüştü. Ancak Marine Le Pen'in zaferi kitlesel bir infial yaratmadı. Le Pen, ikinci tura pek de bir itirazla karşılaşmadan ilerlemiş oldu. Kendisini merkezde konumlandıran siyasetin yeni ismi Emmanuel Macron'un 7 Mayıs'ta Le Pen'e karşı yüzde 20'ye kadar ulaşabilecek bir farkla kazanması bekleniyor. Ancak bu bile Le Pen'in, 2002'de babasının aldığı oyların iki katına ulaşması anlamına geliyor. Fransız siyasi analist Jean-Yves Camus'ye göre FN, artık siyasi ortamın bir parçası haline geldi ve burada kalacak. Avrupa'daki aşırı sağ siyasi akımlar hakkında çalışan Camus "Özellikle birçok genç seçmen onlara oy verdiği sürece (bu durum değişmeyecek)" diye ekledi. Avrupa'daki milliyetçi fraksiyonlar İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden beri süregeldiler. Ancak Camus'ye göre bu partiler artık yüzde 14 ila 45 arasında değişen bir miktarda oy alabiliyor. FN aykırı bir siyasi çizgiden, önde gelen bir Avrupa Birliği (AB) karşıtı partiye dönüşme noktasında çok mesafe kat etti. Kendilerini "şeytanlaştıran" kitleye karşı Le Pen, 2011 yılında başına geçtiği partinin ırkçı imajını değiştirmek için çaba sarf etti. Bu doğrultuda babasını bile partiden ihraç etti. Le Pen, babasının döneminde partiye hakim olan kutuplaştırıcı anti-Semitik söylemden çıktı ve Fransa'nın sorunları olarak AB ve küreselleşme tartışmalarına eğildi. Egemenlik konusundaki mesajları birçok genç seçmenin can damarına bastı. Ayrıca Rusya’nın uyguladığı ekonomik sistemi “Vatansever Ekonomi Modeli” ilan etti.

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