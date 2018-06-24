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Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

24 Haziran 2018 Pazar 18:06
Leopar öldüren 2 kişi gözaltına alındı

Şinhua'da yer alan habere göre, polis yetkilileri Killinochchi bölgesinde yaşayan köylülerin 10 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle öldürdükleri leoparın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayıldığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkililer, leoparı öldürenlerden 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Sri Lanka Yaban Hayat Birimi olayı kınayan bir açıklama yayımladı. Hayvan hakları yetkilileri, Sri Lanka'da yaklaşık 250 leoparın yaşadığına ve leopar nüfusunun gün geçtikçe azaldığına dikkati çekti.

Son Güncelleme: 25.06.2018 01:32
Anahtar Kelimeler:
Leopar
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