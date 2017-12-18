Liberman'dan Erdoğan açıklaması!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Facebook hesabından açıkmalarda bulunan Liberman “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son birkaç aydır İsrail’e karşı provokasyon yaratmak için her fırsatı kullanıyor. Türkiye ile ilişkilerimizde pek çok şeyi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Gözden geçirilmesini istediği şeyler arasında ekonomiyi ön plana çıkaran Liberman, Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak boru hattının inşasına karşı olduğunu dile getirdi.

Liberman “Boru hattının vanasını Erdoğan’ın ellerine bırakırsak büyük bir stratejik hata olur” ifadesini kullandı.

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