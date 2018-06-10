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Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri,  Zuvvara ve Karapoli kenti açıklarında 152 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi

10 Haziran 2018 Pazar 17:46
Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı

Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, Zuvvara ve Karapoli kenti açıklarında yol alan teknedeki 3'ü çocuk 19'u kadın 152 kaçak göçmeni kurtardığı belirtildi. Göçmenlerin, çeşitli Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
AA

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