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Libya açıklarında sığınmacı faciası: 90 ölü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu Pakistanlı yaklaşık 90 sığınmacının boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

02 Şubat 2018 Cuma 14:57
Libya açıklarında sığınmacı faciası: 90 ölü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmen taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu Pakistanlı yaklaşık 90 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanan IOM Sözcüsü Olivia Headon, bu sabah erken saatlerde Libya'nın batısındaki liman kenti Zuvare açıklarında meydana gelen faciada, teknenin kapasitesinden fazla insan taşıdığı için alabora olduğunu söyledi. 

Headon, IOM Libya ofisine göre teknedeki yaklaşık 90 göçmenin boğularak öldüğünü aktardı. Hayatını kaybeden 10 göçmenin cesedinin karaya vurduğunu belirten Headon, "Aldığımız haberlere göre ölen 10 göçmenin ikisi Libyalı, 8'i Pakistan asıllı. Libya sahil güvenliği arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu. 

Teknedeki göçmenlerin büyük çoğunluğunun Pakistanlı olduğu yönünde bilgiler edindiklerini aktaran Headon, tekneden 2 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığını, 1 kişinin de balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Headon, bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmen sayısının 246'ya ulaştığını, Avrupa kıyılarına ayak basan göçmenlerin de 6 bin 624 olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LibyaSığınmacıMülteci
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