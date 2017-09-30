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Libya'da şiddet dinmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen sağlık ekibinin başkanı Serrac Recep es-Suri, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sabrata'da çatışmaların başladığı 17 Eylül'den bu yana 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 kişinin yaralandığını duyurdu

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:58
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Libya'da şiddet dinmiyor

Bakanlık tarafından gönderilen ekibin yaralıların acil sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Suri, yaralıların hastanelere nakledilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Sabrata'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimine" ait bir kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün devam eden çatışmaların 22 Eylül'de durdurulması için anlaşma sağlanmıştı. Sabrata Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Zuvara, Zintan, Zaviye ve Mısrata kentinden temsilcilerin krize müdahale amacıyla toplandığı belirtilmiş, uzlaşı heyetlerinin kentte ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. AA

Anahtar Kelimeler:
YaralıçatışmaSabrataFacebbokGönderiSağlık Bakanlığı
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