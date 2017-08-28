Libya’ya dış müdahale kabul edilemez

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasının dışında Libya'ya ilişkin bir gündemlerinin olmadığını vurgulayarak, Libya'ya dışarıdan yapılacak müdahaleleri kabul etmediklerini belirtti. Beşir, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetin katılımıyla başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayan ortak görüşmelerin açılış oturumunda, Libya'nın güvenlik, istikrar, birlik ve beraberliği ile toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etti. Sudan'ın, Libya'nın toprak bütünlüğü için çaba sarfettiği ve buna zarar verilmesini reddettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Beşir, "Ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması ile halkın maslahatı dışında Libya'ya ilişkin bir gündemimiz yok. Libya'ya dış müdahaleleri kabul etmiyoruz." dedi. "Libyalıların geleceklerini yeniden inşa etmelerine katkı sağlayacak hakları garanti eden ve bir araya gelmelerini sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz." diyen Beşir, Libya'daki meşru devlet kurumları ile hukukun egemenliğine saygının korunması gerektiğinin altını çizdi.



‘Sudan’ın Filistin tutumu değişmedi'

Öte yandan Sudan, hükümet ve halk olarak Filistin meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mümtaz, Filistin'in Hartum Büyükelçisi Samir Abdulcebbar Taha ile başkent Hartum'da bir araya geldi. Filistin ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, iki halkı birbirine bağlayan derin kardeşlik bağlarına değinildi. Devlet Bakanı Mümtaz, ülkesinin hükümet ve halk olarak, Filistin meselesine ilişkin tutumlarının değişmediğinin altını çizerek, “Sudan, Filistin halkının meşru haklarını destekleyen Arap tutumuna bağlıdır” ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER