Liderler yılda kaç para kazanıyor?

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı maaş dolar cinsinden dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Bu listeye göre Rusya lideri Putin, tüm önde gelen ülke liderleri ile kıyaslandığında en sonlarda. En az maaşı 22 bin dolarla Çin devlet başkanı alıyor.

Yapılan sıralamaya göre en fazla maaşı, Singapur Başbakanı 1.6 milyon dolar ile alıyor. Ardından Avustralya Başbakanı yıllık 402 bin dolar maaşıyla geliyor.

İşte o liste:

Singapure başbakanı: 1.6 miyon dolar.

Avustralya başbakanı: 402 bin dolar.

ABD başkanı: 400 bin dolar.

Kanada başbakanı: 272 bin dolar.

Almanya başbakanı: 256 bin dolar.

Japonya başbakanı: 202 bin dolar.

Türkiye cumhurbaşkanı: 197 bin 600 dolar.

İngiltere başbakanı: 193 bin dolar.

Rusya devlet başkanı: 61 bin 200 dolar

Hindistan başbakanı: 31 bin 200 dolar.

Çin devlet başkanı: 22 bin dolar.

