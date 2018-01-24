Londra’da kırmızı alarm

İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle bir metro istasyonu kapatılırken, bölgede bulunan bir otel ve bir gece kulübü de olası bir patlama riskine karşı tahliye edildi. Sızıntının metronun içinde değil, dışarıdaki bir alanda olduğu anlaşıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle Charing Cross metro istasyonu kapatıldı.

Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı polis tarafından boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin 500 kişi bölgeden tahliye edildi. Görgü tanıkları, tahliyeye neden olan gaz sızıntısının bir kaos yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Londra itfaiyesi havada çok yüksek miktarda doğalgaz tespit edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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