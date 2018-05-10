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Lübnan'a füze düştü

İsrail ile Suriye topraklarından düzenlenen karşılıklı füze saldırıları sırasında atılan füzelerden birinin Lübnan topraklarına düştüğü bildirildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:31
Lübnan'a füze düştü

Lübnan resmi ajansının haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Hebbariyye kasabası yakınlarına Suriye topraklarından füze atıldı. İsrail ile Suriye topraklarından düzenlenen karşılıklı saldırılar sırasında Lübnan'a düşen füze, can kaybına neden olmazken bölgede maddi hasar oluştu.

Söz konusu füzenin Lübnan ordusunda görev yapan mühendislerden oluşan bir ekip tarafından bulunarak askeri bölgeye taşındığı aktarıldı. İsrail ordusundan bu gece yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket attığı belirtilmişti.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedilmişti. İsrail Ordu Sözcülüğü, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait birçok hedefi vurduğunu duyurmuştu.

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