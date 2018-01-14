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Lübnan'da patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bir araçta patlama meydana geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 13:02
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Lübnan'da patlama

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sayda şehir merkezi yakınlarında park halinde bulunan Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.

Otomobile yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

atlamanın ardından yaralanan Hamdan'ın çevredekiler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Patlamada yaralanan Hamdan'ın Hamas yetkilisi olduğuna yönelik çıkan haberler nedeniyle Hamas'tan açıklama yapıldı.

Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan Muhammed Hamdan'ın Hamas yetkilisi olmadığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LÜBNAN
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