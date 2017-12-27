Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısı azaldı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Lübnan'daki mültecilerin sayısının son üç yıldan bu yana ilk kez bir milyonun altına indiği belirtildi.

Lübnan'da şu anda yaşayan kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının 997 bin 905 olduğu açıklandı. Bu sayının büyük bir bölümünü Suriyeli kadın ve çocuklar oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Lisa Ebu Halid, Nisan 2014'te Lübnan'daki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının bir milyon olduğunu ve bu sayının ilk kez bir milyon seviyesinin altına indiğini söyledi.

Suriye'de olayların başlamasından bu yana 5 milyondan fazla kişi başta komşu Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere sığındı.

Toplam ülke nüfusunun dörtte biri kadar Suriyeli mülteci barındıran, dört milyon nüfuslu Lübnan, mülteci sayısının yoğunluğu nedeniyle zorlanıyor. Lübnan'da yaşayan her iki Suriyeliden biri yoksul. Çoğu çadırlarda ve metruk evlerde yaşıyor.

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