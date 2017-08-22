Lübnan ordusundaki bir kaynak, "Askeri istihbarat, Ersal'deki Vadi el-Araneb bölgesinde, IŞİD'in güvenlikten sorumlu lideri Saker Ersal lakaplı Basel Abdülkadir'i yakaladı. Tutuklu, 2014'te El-Hosn üssüne düzenlenen saldırıdan ve Lübnanlı askerlerin kaçırılarak öldürülmesinden sorumluydu" dedi. IŞİD, 2014'ün ağustos ayında, Ersal'deki askeri üsse saldırarak 9 askeri kaçırmıştı. Askerlerin akıbeti halen bilinmiyor. DIŞ HABERLER
Lübnan ordusu IŞİD liderini tutukladı
Lübnan askeri istihbaratı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, Ersal’deki saldırı ve 2014’te askerlerin kaçırılmasından sorumlu IŞİD liderlerinden Basel Abdülkadir’i tutukladı.
22 Ağustos 2017 Salı 15:45
Bu haber kez okundu.