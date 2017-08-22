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Lübnan ordusu IŞİD liderini tutukladı

Lübnan askeri istihbaratı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, Ersal’deki saldırı ve 2014’te askerlerin kaçırılmasından sorumlu IŞİD liderlerinden Basel Abdülkadir’i tutukladı.

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Lübnan ordusu IŞİD liderini tutukladı

Lübnan ordusundaki bir kaynak, "Askeri istihbarat, Ersal'deki Vadi el-Araneb bölgesinde, IŞİD'in güvenlikten sorumlu lideri Saker Ersal lakaplı Basel Abdülkadir'i yakaladı. Tutuklu, 2014'te El-Hosn üssüne düzenlenen saldırıdan ve Lübnanlı askerlerin kaçırılarak öldürülmesinden sorumluydu" dedi. IŞİD, 2014'ün ağustos ayında, Ersal'deki askeri üsse saldırarak 9 askeri kaçırmıştı. Askerlerin akıbeti halen bilinmiyor. DIŞ HABERLER

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