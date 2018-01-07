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Macaristan'da rekor sıcaklık

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ocak ayında Macaristan'ın birçok noktasında hava sıcaklığının son 43 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 17.4 dereceye yükseldiği belirtildi.

07 Ocak 2018 Pazar 08:07
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Macaristan'da rekor sıcaklık

Bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık oranının 1975 yılında Sopron kentinde 16.7 derece olarak ölçüldüğünü bugün ise ülkenin Somogy bölgesinde sıcaklığın 17.4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Gece sıcaklık rekorunun da kırıldığı belirtilen açıklamada, 1988 yılında Nagykanizsa kentinde 8.3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın dün gece Kaposvar kentinde 9.9 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.

Macaristan'da geçen yıl hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde eksi 28.1 dereceyi görerek 1985 yılında ölçülen eksi 26.5 derece soğuk rekorunu geçtiği bildirmişti.

Macar Sosyal Forumu ise soğuk hava dolayısıyla Macaristan genelinde 80 kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
MacaristanSıcak
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