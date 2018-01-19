Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547

Macaristan'ın kapısı göçmenlere kapalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin sığınmacı politikasının değişmediğini ve Macaristan'ın "bir tane bile göçmen kabul etmeyeceğini" söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 14:20
10 Okunma
Macaristan'ın kapısı göçmenlere kapalı

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

AB'nin sığınmacıların dağıtımı konusunda üye ülkeler arasında uygulamak istediği zorunlu kota sistemine Macaristan'ın karşı çıkmaya devam ettiğini belirten Orban, geçen yıl ülke sınırına gelip iltica başvurusunda bulunan yaklaşık bin 300 kişiye uluslararası anlaşmalara uygun olarak geçici mülteci statüsü verildiğini kaydetti.

Ülkesinin kabul ettiği mültecilerin büyük çoğunluğunu kadınların ve refakatçisi olmayan çocukların oluşturduğunu belirten Orban, bugün Macaristan'daki sığınmacı kamplarında toplamda 491 mültecinin kalmakta olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın göçmen ülkesi olmasını istemediklerini ve Macar hükümetinin sığınmacı politikasının değişmediğini vurgulayan Orban, ''Göçmenleri kabul etmeyeceğiz, hiç kimseyi ülkeye yerleştirmeyeceğiz. Macaristan bir tane bile göçmen kabul etmeyecek'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MacaristanMülteciGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti
Belçika'daki çocukların 'kabul' çilesi
Belçika'daki çocukların 'kabul' çilesi
Petrol 100 kilometrekarelik alana yayıldı
Petrol 100 kilometrekarelik alana yayıldı
Çin'den Libya çağrısı
Çin'den Libya çağrısı
ABD'nin amacı Türkiye'yi engellemek
ABD'nin amacı Türkiye'yi engellemek
Almanya'ya yaşlı nüfus uyarısı
Almanya'ya yaşlı nüfus uyarısı
Suriye'de askeri üs yarışına girdiler
Suriye'de askeri üs yarışına girdiler
Türkiye-AB ilişkileri rölantide
Türkiye-AB ilişkileri rölantide
Rusya, ABD’yi de Soçi’ye davet etti
Rusya, ABD’yi de Soçi’ye davet etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim