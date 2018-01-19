Macaristan'ın kapısı göçmenlere kapalı

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

AB'nin sığınmacıların dağıtımı konusunda üye ülkeler arasında uygulamak istediği zorunlu kota sistemine Macaristan'ın karşı çıkmaya devam ettiğini belirten Orban, geçen yıl ülke sınırına gelip iltica başvurusunda bulunan yaklaşık bin 300 kişiye uluslararası anlaşmalara uygun olarak geçici mülteci statüsü verildiğini kaydetti.

Ülkesinin kabul ettiği mültecilerin büyük çoğunluğunu kadınların ve refakatçisi olmayan çocukların oluşturduğunu belirten Orban, bugün Macaristan'daki sığınmacı kamplarında toplamda 491 mültecinin kalmakta olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın göçmen ülkesi olmasını istemediklerini ve Macar hükümetinin sığınmacı politikasının değişmediğini vurgulayan Orban, ''Göçmenleri kabul etmeyeceğiz, hiç kimseyi ülkeye yerleştirmeyeceğiz. Macaristan bir tane bile göçmen kabul etmeyecek'' dedi.

AA